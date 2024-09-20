Азербайджанцы в Нидерландах осудили предвзятую позицию правительства страны по Карабаху

Организации азербайджанской диаспоры в Нидерландах выступили с заявлением против предвзятой позиции правительства страны, назвавшего освобождение азербайджанских территорий "захватом Нагорного Карабаха"

Организации азербайджанской диаспоры в Нидерландах выступили с заявлением против предвзятой позиции правительства страны, назвавшего освобождение азербайджанских территорий "захватом Нагорного Карабаха".

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, диаспорские организации призвали Нидерланды к объективности и уважению к территориальной целостности Азербайджана.

"13 сентября правительство Королевства Нидерландов представило общественности программу, отражающую планы на текущий срок полномочий. В разделе "Международная безопасность" освобождение азербайджанских территорий было названо "захватом Нагорного Карабаха".

В связи с этим Координационный совет азербайджанцев Нидерландов и Бельгии, Союз азербайджанских женщин Нидерландов "Ана Ватан", Голландско-азербайджанское культурное общество, Конгресс азербайджанцев Бенилюкса, Международный клуб азербайджанских женщин и общество "Одлар Юрду" распространили заявление о предвзятой позиции правительства Нидерландов", - сообщили в Госкомитете.

В тексте заявления говорится, что представление освобождения Азербайджаном своих территорий как "захват Нагорного Карабаха" неприемлемо, и что шаги, предпринятые Азербайджаном для восстановления своей территориальной целостности полностью соответствуют нормам и принципам международного права.

Кроме того, решительно осуждается именование Карабахского региона "Нагорным Карабахом". Подчеркивается, что в Азербайджане нет административной или географической единицы под таким названием, а также важность ссылки каждого государства и организации на географические названия, стандартизированные соответствующими органами Азербайджанской Республики на ее международно признанных территориях и принятые в рамках Группы экспертов ООН по географическим названиям.

Диаспорские организации призвали правительство Нидерландов к объективному и сбалансированному подходу и воздержанию от заявлений, которые могут негативно повлиять на отношения с Азербайджаном.