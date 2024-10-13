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Число Координационных советов азербайджанцев в мире достигло 16

Число Координационных советов азербайджанцев в мире достигло 16 Число Координационных советов азербайджанцев в различных странах мира достигло 16.
Диаспора
13 октября 2024 г. 13:04
Число Координационных советов азербайджанцев в мире достигло 16

Число Координационных советов азербайджанцев в различных странах мира достигло 16.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, решение об учреждении очередного, Координационного совета азербайджанцев, проживающих в странах Юго-Восточной Азии, было принято на встрече с соотечественниками в Куала-Лумпуре.

В ней приняли участие представители диаспоры из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Вьетнама, Камбоджи и Южной Кореи.

Посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов поздравил соотечественников с проведением первой встречи азербайджанцев, проживающих в странах Юго-Восточной Азии, и отметил, что деятельность диаспоры усиливает работу посольств.

Посол Эльчин Баширов сказал, что дипмиссия Азербайджана в Таиланде начала свою деятельность недавно, и она всегда готова поддерживать активистов диаспоры.

Затем на основании предложения представителей диаспоры был учрежден Координационный совет азербайджанцев, проживающих в Юго-Восточной Азии. Эльчин Гусейнов был избран координатором по Малайзии, Али Гусейнли - по Индонезии, Гюндюз Гасымлы и Эльшан Беннаев - по Таиланду, Тарана Бабаева - по Филиппинам, Али Ализаде - по Вьетнаму, Фуад Имамгулиев - по Камбодже, Джамиль Велиев - по Южной Корее. Таким образом, число Координационных советов азербайджанцев по странам мира достигло 16.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги произведений азербайджанских писателей, изданных на малайском языке. В церемонии приняли участие руководитель Группы дружбы по региону Западной Азии парламента Малайзии Захир бин Хассан, генеральный секретарь Министерства туризма этой страны Вира Рослан Тан Шри Абдул Рахман, генеральный секретарь Министерства национального единства Хаснол Зам Зам, мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф, аккредитованные в Малайзии послы зарубежных стран, ректоры университетов и директора библиотек.

Руководитель Малайзийского института перевода и книг Нур Амин Ахмад в своем выступлении отметил, что книга была издана в рамках тесного сотрудничества с Государственным комитетом по работе с диаспорой и посольством Азербайджана в Малайзии.

Встреча завершилась выступлениями музыкального коллектива "Карабах" под руководством народного артиста Азербайджана Мансума Ибрагимова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya ölkələri üzrə Azərbaycanlıların Koordinasiya şuralarının sayı 16-ya çatıb

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