В статус Ассоциации друзей Азербайджана во Франции внесены изменения

На заседании Ассоциации друзей Азербайджана во Франции большинством голосов были приняты изменения в статус учреждения.

На заседании Ассоциации друзей Азербайджана во Франции большинством голосов были приняты изменения в статус учреждения.

Как сообщает местное бюро Report , на заседании присутствовали генеральный секретарь Ассоциации Мирвари Фаталиева, член правления Жером Бегин, а также ее члены.

Генсек М.Фаталиева представила итоговый отчет о мероприятиях, проведенных Ассоциацией в течение года.

Обсуждались публикация статьи, посвященной азербайджанской опере, в журнале Danser, включение трех образцов азербайджанской кухни в кулинарную книгу, изданную во Франции, и другие мероприятия.

Затем был представлен план мероприятий на следующий год и выслушаны предложения по этому вопросу.

Члены ассоциации также затронули вопрос публикаций клеветнического характера против Азербайджана во французской прессе, негативного влияния деятельности армянского лобби и выразили сожаление по поводу таких случаев в своей стране.

На заседании было предложено внести изменения в устав Ассоциации, чтобы реагировать на нападки в отношении членов и бороться с такими случаями. Предложение было вынесено на голосование и принято большинством голосов.