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Глава Нацфорума НПО: Местные азербайджанцы внесли большой вклад в победу "Грузинской мечты"

Глава Нацфорума НПО: Местные азербайджанцы внесли большой вклад в победу "Грузинской мечты" Местные азербайджанцы внесли большой вклад в победу правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии, что требует от правительства более внимательного подхода к их социально-экономическому положению в будущем.
Диаспора
27 октября 2024 г. 13:29
Глава Нацфорума НПО: Местные азербайджанцы внесли большой вклад в победу Грузинской мечты

Местные азербайджанцы внесли большой вклад в победу правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии, что требует от правительства более внимательного подхода к их социально-экономическому положению в будущем.

Об этом заявил Report председатель правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли.

По его словам, народ Грузии проголосовал за стабильность, спокойствие, сохранение национально-духовных ценностей, отвергнув пропаганду против традиций, они отдали свои голоса за продолжение суверенной, независимой политики властей. Эксперт также отметил, что результаты этих выборов не стали неожиданными.

"Результаты этих выборов не стали для нас чем-то неожиданным. Несколько дней назад в Тбилиси на конференции с грузинскими НПО мы обменивались мнениями о роли НПО в общественной деятельности. Уже тогда мы видели, что НПО будут играть важную роль в выборах и будут голосовать за независимость Грузии.

В то же время я должен отметить, что, несмотря на давление ряда западных стран, грузинский народ понял, что власти в будущем должны продолжать работу в направлении расширения сотрудничества со странами региона, в частности в плане взаимодействия с Азербайджаном, сохранения стабильности в регионе. Хотя западные страны пытались создать в Грузии хаос и нарушить солидарность стран региона, народ сделал свой выбор", - подчеркнул Р.Искендерли.

Он отметил, что несмотря на деструктивные призывы к местным азербайджанцам перед выборами, они проголосовали за победу правящей партии "Грузинской мечты", за продолжение тесных отношений Тбилиси и Баку.

"Это означает, что правительство Грузии должно быть более внимательным в связи с социально-экономическими вопросами, касающимися азербайджанцев, демонстрировать особый подход к их проблемам", - резюмировал эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Milli QHT Forumunun sədri: Yerli azərbaycanlılar “Gürcü Arzusu”nun qələbəsində böyük pay sahibi oldu

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