О нас

Скандальное мероприятие армянской диаспоры в Берлине отложено

Скандальное мероприятие армянской диаспоры в Берлине отложено Презентация книги “Культурное наследие Арцаха”, которую армяне планировали провести в столице Германии Берлине, отложена.
Диаспора
5 марта 2024 г. 20:36
Скандальное мероприятие армянской диаспоры в Берлине отложено

Презентация книги “Культурное наследие Арцаха”, которую армяне планировали провести в столице Германии Берлине, отложена.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, сегодня появилась информация о том, что мероприятие пройдет онлайн:

"Цель якобы состоит в обеспечении безопасного проведения презентации".

Напомним, что 6 марта армяне планировали провести в Берлине масштабное мероприятие с целью презентации книги “Культурное наследие Арцаха”. Проживающие в Европе азербайджанцы и диаспорские организации предприняли серьезные усилия для того, чтобы не допустить его проведения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenians' ceremony related to 'Artsakh' canceled
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin "Artsax"la bağlı tədbiri təxirə salınıb

Самое важное

Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
5 марта 2024 г. 19:13
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
4 марта 2024 г. 13:59
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
2 марта 2024 г. 10:28
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi