Скандальное мероприятие армянской диаспоры в Берлине отложено

Презентация книги “Культурное наследие Арцаха”, которую армяне планировали провести в столице Германии Берлине, отложена.

Презентация книги “Культурное наследие Арцаха”, которую армяне планировали провести в столице Германии Берлине, отложена.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, сегодня появилась информация о том, что мероприятие пройдет онлайн:

"Цель якобы состоит в обеспечении безопасного проведения презентации".

Напомним, что 6 марта армяне планировали провести в Берлине масштабное мероприятие с целью презентации книги “Культурное наследие Арцаха”. Проживающие в Европе азербайджанцы и диаспорские организации предприняли серьезные усилия для того, чтобы не допустить его проведения.