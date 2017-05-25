Губернатор: Азербайджанская диаспора принимает активное участие в общественно-политической жизни Тюменской области

Тюмень. 25 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская диаспора принимает активное участие в общественно-политической жизни области.

Как сообщает Report, об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с представителями СМИ Азербайджана, совершающими пресс-тур "Тюменская область: реалии, потенциал, развитие".

"Азербайджанская диаспора Тюменской области сегодня превышает 8 тыс. человек и является достаточно активной. Здесь все, что касается культурно-гуманитарных проектов, мы в этом плане всегда их поддерживали и будем поддерживать", - отметил В. Якушев.

По его словам, формирование азербайджанской диаспоры Тюменской области необходимо отнести к середине прошлого века, когда разрабатывались нефтяные месторождения региона.

Как сказал губернатор, самым богатым опытом для строительства топливно-энергетического комплекса в Тюменской области обладали именно бакинские нефтяники.

"Тогда Тюмень называли третьим Баку. И первая телеграмма, которая была дана о том, что в Тюмени найдена нефть, была на азербайджанском языке", - подчеркнул В. Якушев.

Губернатор отметил, что в 2018 году в Тюмени будет отмечаться 90-летие первооткрывателя тюменской нефти, азербайджанца Фармана Салманова, который связал Азербайджан и Тюменскую область.

"Тюменцы помнят и чтут великого человека, первооткрывателя тюменских недр, вашего и нашего земляка Фармана Салманова, открывшего более 100 месторождений. Его 90-летний юбилей будет отмечаться и в Баку, и в Тюмени", - отметил глава области.