Будет проведен Всеукраинский съезд азербайджанцев

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Киеве состоялось собрание азербайджанских диаспорных организаций в Украине. На встрече прошли обсуждения, связанные с созданием "Рады азербайджанцев Украины" в целях объединения и усовершенствования деятельности азербайджанской диаспоры в Украине.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, выступивший на проходящем с участием руководителей организаций, активистов диаспоры и представителей интеллигенции мероприятии руководитель аппарата комитета Дашгын Раджабли сказал, что цель мероприятия заключается в создании "Рады азербайджанцев Украины" и достижении согласия для обеспечения совместной деятельности организаций.

Заявив о завершении работ в этом направлении Рабочей группой, созданной в целях организации совместной деятельности азербайджанских диаспорных организаций в Украине, Д.Раджабли подчеркнул о проведении в ближайшее время учредительного съезда "Рады азербайджанцев Украины" в соответствии с результатами сегодняшнего мероприятия.

Особо подчеркнув важность совместной деятельности организаций, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев сказал, что совместное проведение общеореспубликанских мероприятий может привести к эффективным и полезным результатам.

Руководитель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов отметил необходимость совместной и координированной деятельности диаспорных организаций.

Он подчеркнул ряд аспектов, в том числе объединение организаций под единой эгидой, развитие азербайджанской диаспоры в Украине, подготовку более рационального механизма, формирование общей позиции в развитии основных направлений нашей диаспоры.

Председатель Конгресса азербайджанцев Киева Олег Крапивин также выразил уверенность, что единство организаций и их деятельность под единой эгидой дадут положительные результаты.

Выступивший на мероприятии народный артист Украины Гурбан Аббасов привлек внимание участников к пропаганде азербайджанской культуры и сказал, что совместная деятельность в данной области будет плодотворной.

В своем выступлении кандидат в президенты Украины Роман Насиров заявил, что поддержка идеи о совместной деятельности азербайджанских диаспорных организаций достойна одобрения.

Участники мероприятия пришли к согласию в вопросе создания "Рады азербайджанцев Украины" и договорились о проведении в ближайшее время учредительного съезда.

Затем член Рабочей группы, юрист Эдуард Багиров представил участникам мероприятия Устав "Рады азербайджанцев Украины" и последний вариант текста меморандума, который будет подписан между организациями-членами структуры. Участники мероприятия посчитали целесообразным принятие данного документа с указанными дополнениями и изменениями.

Здесь также присутствовали зампред ОДАУ, вице-президент Федерации кикбоксинга Украины (ФКУ) Эльшад Ибрагимов, заместитель председателя Мурад Джафаров, активисты украинской диаспоры Сархош Исмаилов, зампред ОКАУ Гудрет Гаджиев, Эльдар Тагиев, Фируз Ибрагимов, Гулу Ибрагимов, Юнус Алиев, Кенуль Ахмедова, Фархад Туранлы, Шакир Яхъяев, Намик Талыбов, бывший посол Талят Алиев, Саид Гадмалыев, Алимардан Керимов, Аладдин Магеррамов и др.

После обсуждений мероприятие продолжилось художественной частью.

Напомним, что действующие в Украине диаспорные организации, между которыми довольно продолжительное время наблюдалось разногласие мнений, во время визита в эту страну руководства Госкомитета по работе с диаспорой 17-19 июля 2018 года, приняли решение о совместной деятельности.