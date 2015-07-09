​Азербайджанцы требуют наказать осквернителей памятника в Севастополе

Баку. 9 Июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская община Крыма обратилась в Управление МВД по городу Севастополю с запросом относительно возбуждения уголовного дела по факту вандализма на памятнике азербайджанским воинам на Сапун-горе.

Как передает Report, об этом рассказал глава Азербайджанской общины Рагим Гумбатов.

В обращении глава общины просит предоставить информацию о том, было ли возбуждено уголовное дело по факту осквернения накануне 9 Мая памятника в Севастополе, установленного в память о воинах-азербайджанцах, принимавших самое активное участие в боях за освобождение города от оккупантов.

"Если до сих пор уголовное производство не было открыто, то, безусловно, оно должно быть возбуждено, так как такие действия оставить без наказания нельзя", - сказал Рагим Гумбатов.

Аналогичное по содержанию обращение направлено в прокуратуру Севастополя.

Напомним, что накануне Дня Победы Мемориал азербайджанским воинам на Сапун-горе в Севастополе был осквернен вандалами, которые написали на фрагменте композиции оскорбительное слово.

Отметим, что памятник был частично разрушен вандалами в 2009-м году – часть фигур была разрезана и сдана на металлолом. Милиция тогда оперативно нашла злоумышленников, которые получили 3 года лишения свободы.

По поручению президента Азербайджана в 2013-м году были выделены значительные средства на реконструкцию Мемориала. На торжественном открытии, после реконструкции, губернатор Севастополя назвал Мемориал азербайджанцам "лучшим памятником в городе".