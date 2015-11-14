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    Азербайджанцы Франции осуждают теракт в Париже

    Организация Дом Азербайджана в Париже приняла декларацию, осуждающую теракты, совершенные в Париже 13 ноября

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская диаспорская организация "Дом Азербайджана в Париже" приняла декларацию, осуждающую теракты, совершенные в Париже 13 ноября.

    Как сообщили Report в организации, азербайджанская община Франции резко осудила эти атаки, совершенные с исключительной жестокостью.

    "Эти кровавые нападения шокировали нас. Наши искренние мысли сейчас с теми, кто потерял родных и с ранеными", - говорится в декларации.

    Организация призывает всех тех, кто верен принципам республики, сплотиться против террористических организаций, несправедливо прикрывающихся исламом.

    "Дом Азербайджана в Париже" также призвал к поиску и наказанию ответственных за теракт.

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