Азербайджанцы Франции осуждают теракт в Париже

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская диаспорская организация "Дом Азербайджана в Париже" приняла декларацию, осуждающую теракты, совершенные в Париже 13 ноября.

Как сообщили Report в организации, азербайджанская община Франции резко осудила эти атаки, совершенные с исключительной жестокостью.

"Эти кровавые нападения шокировали нас. Наши искренние мысли сейчас с теми, кто потерял родных и с ранеными", - говорится в декларации.

Организация призывает всех тех, кто верен принципам республики, сплотиться против террористических организаций, несправедливо прикрывающихся исламом.

"Дом Азербайджана в Париже" также призвал к поиску и наказанию ответственных за теракт.