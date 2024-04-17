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В Азербайджане предлагается создать "Зеленый" университет

В Азербайджане предлагается создать "Зеленый" университет
COP29
17 апреля 2024 г. 16:39
В Азербайджане предлагается создать Зеленый университет

В Азербайджане должен быть создан "Зеленый" университет, который бы помог в формировании квалифицированной кадровой базы, необходимой для обеспечения "зеленого" перехода.

Об этом в интервью Report заявил доктор экономических наук, профессор Захид Мамедов.

По его словам, сегодня перед человечеством стоит важная задача по эффективному использованию природных ресурсов и обеспечению "зеленого" перехода в сжатые сроки.

"Для реализации этой миссии нужны профессиональные кадры, которых сейчас мало в Азербайджане. В стране наблюдается нехватка специалистов в "зеленом" банкинге и страховании. В этом смысле создание в Азербайджане "зеленого" университета является необходимостью. С одной стороны, это позволит устранить "кадровый голод", а с другой - привить обществу "зеленую" культуру", - считает профессор.

З.Мамедов сказал, что Азербайджан имеет обширное историческое наследие, связанное с "Зеленым миром", и оно должно быть отражено в книгах.

В этой связи профессор отметил, что проведение в Азербайджане в ноябре этого года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) не случайно. По его словам, это является показателем значения, придаваемого стране, и важности Азербайджана в мировом "зеленом" движении.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке 'Green' university may be created in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Zahid Məmmədov: “Azərbaycanın “Yaşıl dünya” ilə bağlı geniş tarixi irsi var”

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