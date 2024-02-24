О нас

Султан Гаджиев: Азербайджан и Кения заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних отношений

Султан Гаджиев: Азербайджан и Кения заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних отношений Азербайджан и Кения заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.
COP29
24 февраля 2024 г. 08:24
Султан Гаджиев: Азербайджан и Кения заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних отношений

Азербайджан и Кения заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев сказал в интервью кенийскому новостному каналу KTN News.

Отметив, что в прошлом году Кения принимала Африканский климатический саммит, посол напомнил, что Азербайджан вместе с ОАЭ и Бразилией объявили о формировании функциональной "тройки" для того, чтобы способствовать достижению целей климатической повестки.

"Мы хотим убедиться, что усиливаем друг друга. Мы учимся друг у друга, и используем как достижения, так и передовой опыт. Главное, чтобы наши цели были достигнуты в полном объеме", - подчеркнул посол.

По его словам, Азербайджан сегодня работает с обширным кругом партнеров, что очень важно: "Это очень важный процесс, который опирается на опыт, накопленный к настоящему времени. Нужно напомнить, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято немного позже, чем обычно. Если решение о проведении в Бразилии COP30 было принято в мае, то о проведении COP29 в Баку стало известно лишь в декабре прошлого года".

По мнению посла, Азербайджан сделает все необходимое для того, чтобы это мероприятие увенчалось успехом: "На COP29 планируется согласовать новую коллективную цель по климатическому финансированию для развивающихся стран".

Султан Гаджиев подчеркнул, что африканским странам есть что предложить с учетом их накопленного в этой сфере опыта: "Уверен, что есть и другие страны, которые смогут внести свой вклад в формирование повестки дня, сделав ее еще более насыщенной".

Посол также напомнил о председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения: "Наша страна была очень активна в качестве страны-председателя. Азербайджан представили ряд интересных инициатив, связанных с Парламентской сетью и Молодежной организацией Движения неприсоединения. Дело в том, что мы стараемся активно обмениваться информацией со многими партнерами по всему миру. И тот факт, что Азербайджан открыл посольство в Кении, - еще один пример того, что наша страна проводит активную внешнюю политику, в основе которой лежит взаимный интерес".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri: Keniya ilə münasibətlərin daha da möhkəmlənməsində maraqlıyıq

Экслюзивные новости

Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi