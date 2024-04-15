Прибывающие на COP29 гости будут размещаться через единую платформу

Размещение гостей, прибывающих в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), будет происходить через единую международную платформу.

Как сообщает Report, об этом на первой пресс-конференции в штаб-квартире COP29 заявила председатель правления Операционной компании COP29 Нармин Джарчалова.

По ее словам, данная практика применялась при проведении COP в предыдущие годы. Она выразила уверенность, что гостям будет удобно строить свои планы на мероприятие.

Джарчалова отметила, что будет запущен новый веб-сайт по COP29.