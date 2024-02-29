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Президент COP29 выступил на шестой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде

Президент COP29 выступил на шестой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев выступил на шестой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде (UNEA-6).
COP29
29 февраля 2024 г. 20:02
Президент COP29 выступил на шестой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев выступил на шестой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде (UNEA-6).

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальную страницу COP-29 в социальной сети "X".

"Президент COP29 Мухтар Бабаев и его команда присоединились к высокопоставленным лицам из 179 стран на UNEA-6 в Найроби. В своем заявлении Мухтар Бабаев подчеркнул многосторонние усилия, направленные на борьбу с изменением климата, и
приверженность Азербайджана проведению успешной и конструктивной Конференции сторон", - говорится в публикации.

Шестая сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-6) проходит с 26 февраля по 1 марта 2024 года в штаб-квартире Программы ООН по окружающей среде в Найроби (Кения).

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