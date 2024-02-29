Президент COP29 выступил на шестой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде
Президент COP29 выступил на шестой сессии Ассамблеи ООН по окружающей средеМинистр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев выступил на шестой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде (UNEA-6).
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев выступил на шестой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде (UNEA-6).
Об этом Report сообщает со ссылкой на официальную страницу COP-29 в социальной сети "X".
"Президент COP29 Мухтар Бабаев и его команда присоединились к высокопоставленным лицам из 179 стран на UNEA-6 в Найроби. В своем заявлении Мухтар Бабаев подчеркнул многосторонние усилия, направленные на борьбу с изменением климата, и
приверженность Азербайджана проведению успешной и конструктивной Конференции сторон", - говорится в публикации.
Шестая сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-6) проходит с 26 февраля по 1 марта 2024 года в штаб-квартире Программы ООН по окружающей среде в Найроби (Кения).
@COP29_AZ President-Designate, Mukhtar Babayev and his team joined climate dignitaries from 179 countries in Nairobi for @UNEP#UNEA6. In Azerbaijan’s national statement, Mr. Babayev highlighted the multilateral efforts involved in fighting climate change, and Azerbaijan’s… pic.twitter.com/2dEPV9J1O8