Объявлено о запуске тройки COP

COP-28 объявил о запуске тройки президентов Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальную страницу COP-28 в социальной сети "X".

"Сегодня COP28 запустил тройку президентов COP - партнерство с Азербайджаном и Бразилией, призванное улучшить сотрудничество и преемственность между нынешним и будущими председательствами COP, что приведет к активизации климатических действий в поддержку "миссии 1,5°C".

Тройка станет платформой для сотрудничества трех председательств в период до COP-30, чтобы повысить амбиции по всем компонентам Парижского соглашения и скорректировать курс в соответствии с "Консенсусом ОАЭ", согласованным в Дубае", - говорится в сообщении.