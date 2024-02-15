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Посол США: СOP 29 привлечет внимание к Азербайджану

Посол США: СOP 29 привлечет внимание к Азербайджану 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в этом году, привлечет внимание к Азербайджану.
COP29
15 февраля 2024 г. 16:28
Посол США: СOP 29 привлечет внимание к Азербайджану

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в этом году, привлечет внимание к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом посол США в Азербайджане Марк Либби заявил журналистам.

"Азербайджан примет COP 29 в этом году. Насколько я понимаю, он будет сосредоточен в основном на финансировании. И продемонстрирует, как вы справляетесь с переходом к зеленой экономике. Большое внимание в этой связи будет уделяться Азербайджану, как стране-производителю углеводородов, точно так же, как раньше уделялось внимание Эмиратам. И как Азербайджан сформулирует новое видение своей роли в энергетической инфраструктуре страны, и мира", - заявил посол США, отвечая на вопрос журналистов.

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке US envoy: COP 29 to draw attention to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mark Libbi: COP29 diqqəti Azərbaycana yönəldəcək

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