Посол США: СOP 29 привлечет внимание к Азербайджану

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в этом году, привлечет внимание к Азербайджану.

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в этом году, привлечет внимание к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом посол США в Азербайджане Марк Либби заявил журналистам.

"Азербайджан примет COP 29 в этом году. Насколько я понимаю, он будет сосредоточен в основном на финансировании. И продемонстрирует, как вы справляетесь с переходом к зеленой экономике. Большое внимание в этой связи будет уделяться Азербайджану, как стране-производителю углеводородов, точно так же, как раньше уделялось внимание Эмиратам. И как Азербайджан сформулирует новое видение своей роли в энергетической инфраструктуре страны, и мира", - заявил посол США, отвечая на вопрос журналистов.

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.