Посол: Заключение мирного договора между Баку и Ереваном - приоритет для США

Вопрос заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией является приоритетным.

Вопрос заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией является приоритетным.

Как сообщает Report, об этом посол США в Азербайджане Марк Либби заявил журналистам.

"Еще одним приоритетом для США и, я думаю, для Азербайджана также является заключение мирного соглашения с Арменией.

Меня воодушевляет то, что за последние несколько месяцев наблюдается некоторый прогресс и возможности в этом отношении", - заявил посол.

Он отметил, что США поддерживают территориальную целостность Азербайджана.

Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон готов всячески содействовать Баку и Еревану в достижении мира.

"Мы не можем ничего навязывать, но можем поддержать мирный процесс. И если мы можем помочь, мы готовы это сделать", - заявил Либби.

Он отметил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе в последние дни вызывает беспокойство.

"В результате подобных инцидентов гибнут и получают ранения люди, чего никто не хочет", - отметил посол, призвав стороны к снижению напряженности.

Напомним, что 12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.