Дженифер Морган: Германия готова поддержать технические потребности принимающей COP страны

Германия готова поддержать любые технические потребности «тройки» COP – ОАЭ, Азербайджана и Бразилии.

Германия готова поддержать при необходимости любые технические потребности "тройки" COP – ОАЭ, Азербайджана и Бразилии.

Как сообщает Report, об этом заявила на встрече с группой журналистов в Баку Дженифер Морган, госсекретарь и специальный представитель Германии по международной климатической политике в Министерстве иностранных дел Германии.

По ее словам, в повестку визита в Баку спецпредставителя Германии входит встреча с министрами экологии, экономики, энергетики, а также с заместителем министра иностранных дел для обсуждения вопросов сотрудничество в рамках COP, а также на двусторонней основе.

"Германия имеет большой опыт проведения COP. Секретариат по климату находится в Германии, и мы каждый год проводим Петерсбергский климатический диалог ", - сказала Морган.

Д.Морган отметила, что этот диалог, по сути, представляет собой встречу примерно 40 стран, которые собираются вместе и могут обменяться ожиданиями и идеями: "Поэтому для Азербайджана это шанс по-настоящему поработать с ними".

Госсекретарь также отметила, что в марте в Германии состоится Берлинский диалог по энергетическому переходу. По ее словам, данная встреча будет посвящена реализации решений COP28.

“Это также может стать хорошим способом сотрудничества, чтобы увидеть, как будет осуществляться переход COP 28-29", - добавила она.