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Муталлимов: В числе целей COP обеспечение приверженности стран климатическим обязательствам

Муталлимов: В числе целей COP обеспечение приверженности стран климатическим обязательствам
COP29
3 мая 2024 г. 17:30
Муталлимов: В числе целей COP обеспечение приверженности стран климатическим обязательствам

Одной из целей Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СOP) является обеспечение приверженности стран своим обязательствам в отношении ожидаемых сценариев.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов в рамках форума на тему "Общественные процессы в медиа-плоскости" в Баку.

По его словам, в Азербайджане на протяжении 10 лет наблюдается сокращение водных ресурсов на 15%.

"Это оказало серьезное влияние на различные отрасли, в частности на сельскохозяйственный сектор. Кроме того, в последние годы наблюдается понижение температуры и серьезное снижение уровня Каспийского моря по ряду причин, что затрагивает все больше прибрежных зон. Считаю, что COP29 - это важная платформа для обсуждения этих вопросов", - сказал Ф.Муталлимов.

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Версия на английском языке Faig Mutallimov: One of goals of COP is to ensure adherence to commitments against threats
Версия на азербайджанском языке Faiq Mütəllimov: "COP-un məqsədlərindən biri təhlükələrə qarşı öhdəliklərə sadiqliyi təmin etməkdir"

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