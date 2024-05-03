Муталлимов: В числе целей COP обеспечение приверженности стран климатическим обязательствам

Одной из целей Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СOP) является обеспечение приверженности стран своим обязательствам в отношении ожидаемых сценариев.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов в рамках форума на тему "Общественные процессы в медиа-плоскости" в Баку.

По его словам, в Азербайджане на протяжении 10 лет наблюдается сокращение водных ресурсов на 15%.

"Это оказало серьезное влияние на различные отрасли, в частности на сельскохозяйственный сектор. Кроме того, в последние годы наблюдается понижение температуры и серьезное снижение уровня Каспийского моря по ряду причин, что затрагивает все больше прибрежных зон. Считаю, что COP29 - это важная платформа для обсуждения этих вопросов", - сказал Ф.Муталлимов.