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Келли Галлахер: Необходимо искать новые  решения для финансирования борьбы с изменением климата

Келли Галлахер: Необходимо искать новые  решения для финансирования борьбы с изменением климата Необходимо искать новые, креативные решения в области финансирования борьбы с изменением климата.
COP29
3 мая 2024 г. 18:23
Келли Галлахер: Необходимо искать новые  решения для финансирования борьбы с изменением климата

Необходимо искать новые, креативные решения в области финансирования борьбы с изменением климата.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом журналистам сказала профессор энергетической и экологической политики школы Флетчера (Университет Тафтса) Келли Симс Галлахер в кулуарах 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"Предстоящий COP29 будет в первую очередь обсуждать финансирование борьбы с изменением климата. Поэтому Азербайджану предстоит сыграть очень важную роль в качестве принимающей страны, чтобы убедиться, что мы придем к положительному решению по новым коллективным количественным целям", - сказала она.

По ее словам, в этом смысле важно искать новые инструменты для финансирования борьбы с климатическими проблемами.

"Таким образом, речь идет не только о введении в действие существующих фондов, но и о том, какой вклад они могут внести в глобальное финансирование. Это может быть достигнуто не только за счет постановки новых количественных целей, но также финансовых взносов, определенных на национальном уровне(NDCs)”,- добавила Галлахер.

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Версия на азербайджанском языке Kelli Qallaher: "İqlim maliyyələşdirilməsi üçün yeni həll yolları axtarılmalıdır"
Версия на английском языке Kelly Gallagher says necessary to look for new creative solutions on climate finance

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