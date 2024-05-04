Президент Алиев: Мы не должны жалеть усилий, чтобы внести вклад в решение климатических проблем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает важность глобального сотрудничества в решении климатических проблем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает важность глобального сотрудничества в решении климатических проблем.

Об этом, как передает Report, глава государства заявил телеканалу Euronews в Берлине на полях конференции "Петерсбергский климатический диалог".

"Это наша общая задача, и мы не должны жалеть усилий, чтобы внести свой вклад. Конечно, каждая страна, в зависимости от своих финансовых возможностей и от повестки дня, должна выполнять свою работу", - отметил президент И.Алиев, добавив, что "это непросто, поскольку мир многообразен и перед каждой страной стоит множество задач".

Телеканал в своей публикации напомнил, что нынешний "Петерсбергский климатический диалог" предоставил возможность обсудить повестку дня климатической конференции ООН COP29, которая пройдет в Баку в ноябре.

"Многие выступавшие на ней отмечали, что прошлогодняя COP28 в ОАЭ стала определяющей точкой отсчета для глобального консенсуса по климатическим амбициям", - говорится в материале.

Тройка президентов COP – это инициатива, направленная на укрепление преемственности между COP 28 (ОАЭ), COP 29 (Азербайджан) и COP 30 (Бразилия), с целью подтолкнуть правительства к принятию смелых и амбициозных решений.

Телеканал также привел слова президента COP29 Мухтара Бабаева о том, что его план президентства в COP29 заключается в том, чтобы "повысить амбиции и дать возможность действовать".

"Это включает в себя разработку четких планов по поддержанию уровня 1,5°C в пределах досягаемости и никого не оставить без внимания, а также [добиться] выделения необходимого финансирования. Это наш призыв - выполнить данные ранее обещания", - сообщил М.Бабаев.

Одно из обещаний, указывает "Евроньюс", заключается в том, что страны перейдут от ископаемого топлива на чистую энергию. При этом приводятся слова генерального директора COP29 Эльнура Солтанова о том, что Азербайджан как раз ведет работу над созданием жизнеспособных моделей развития без ископаемого топлива.

"Речь идет о справедливом и равноправном переходе энергетических систем от ископаемого топлива [к чистой энергии]. И мы это определенно поддерживаем. Но опять же, вся структура международной экономической системы построена на ископаемом топливе. Нам нужны альтернативные модели развития, которые не используют ископаемое топливо", - заявил Э. Солтанов.

"Нам нужно увидеть эти проверенные модели, которые действительно докажут, что это возможно. И что это экономически эффективно, потому что действительно зеленый переход – это проблема развития. Этого нельзя сделать за счет экономического развития. Они должны идти рука об руку. И мы работаем в этом направлении, чтобы появились жизнеспособные модели, которым мог бы подражать весь мир", - сказал он.