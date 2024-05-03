Асакава: АБР рад внести свой вклад в успешное проведение COP29

Азиатский банк развития рад внести свой вклад в успешное проведение COP29 в Баку.

Азиатский банк развития (АБР) рад внести свой вклад в успешное проведение COP29 в Баку.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом президент АБР Масацугу Асакава заявил на пресс-конференции в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"Мы уже предложили то, что АБР мог бы сделать для этого мероприятия. Очень важно, что Азербайджан будучи нефтедобывающей страной примет COP в этом году",- сказал Асакава, добавив, что это свидетельствует о стремлении страны к энергопереходу.

"Азербайджан является крупным производителем нефти и газа, поэтому этой стране важно председательствовать на COP29, чтобы обсудить, как обеспечить плавный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Это также является приоритетом АБР",- добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).