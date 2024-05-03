На собрании АБР проходит мероприятие по достижению целей по смягчению последствий изменения климата

На панельной дискуссии в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) проходит мероприятие на тему вклада достижения целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

На панельной дискуссии в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) проходит мероприятие на тему вклада достижения целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, в ходе сессии будут обсуждаться экологические и социальные преимущества применения устойчивых закупок в операциях АБР, способствующих тому, чтобы члены АБР привели свои системы в соответствие с Целями устойчивого развития (ЦУР).

АБР стремится внедрить устойчивые закупки и использовать свою систему мониторинга для отслеживания прогресса в достижении целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.