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Шарифов: Большая часть климатического финансирования должна поступать из развитых стран 

Шарифов: Большая часть климатического финансирования должна поступать из развитых стран  Большая часть средств на борьбу с климатическими изменениями должна поступать из развитых стран.
COP29
4 мая 2024 г. 19:09
Шарифов: Большая часть климатического финансирования должна поступать из развитых стран 

Большая часть средств на борьбу с климатическими изменениями должна поступать из развитых стран.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе семинара "Достижение результатов в сфере борьбы с климатическими изменениями для трансформации", проводимого в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"Нам приходится иметь дело с тем фактом, что большая часть выбросов углекислого газа приходится на не такое большое число стран мира. Если мы посмотрим на число компаний, которые являются лидерами в области выбросов, их также намного. Если сосредоточиться на этом, мы найдем способы привлечь их к выполнению климатической программы",- сказал он.

По словам Шарифова, мобилизация финансовых ресурсов для преодоления этих трудностей - важный вопрос.

"Но я могу напомнить, что после глобального финансового кризиса 2008 года, мир продемонстрировал очень быстрые действия, когда G20 создала ряд механизмов для решения этой проблемы. Я полагаю, что подобное можно сделать и сейчас",- добавил министр.

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