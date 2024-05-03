Гендиректор ЕК обсудил COP29 и вопросы разминирования с министрами экологии и транспорта Азербайджана

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман встретился с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым и министром экологии и природных ресурсов, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым.

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман встретился с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым и министром экологии и природных ресурсов, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым.

Как передает Report , об этом представитель ЕК сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Обсудил зеленую энергетику, координацию, разминирование, COP29 и многое другое с министрами экономики, экологии и транспорта Азербайджана. Тесное сотрудничество является основой для реализации приоритетов ЕС-Азербайджан", - написал чиновник.

На встречах также состоялся обмен мнениями по "мирному процессу и правам человека, которые важны для деловой среды".

Напомним, что ранее министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с Гертом Яном Купманом партнерство с ЕС в рамках COP29.