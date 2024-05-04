Жуков: АБР приветствует факт, что Азербайджан будет принимать COP29

Азиатский банк развития очень рад, что государство-член АБР Азербайджан будет принимать в этом году COP29.

Азиатский банк развития очень рад, что государство-член АБР Азербайджан будет принимать в этом году COP29, и обратился к высшему руководству страны, заявляя о своей поддержке.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

"Как мы видели в прошлом году на COP28 в Дубае, избрание председателем COP на самом деле дает принимающей стране большой стимул для принятия дальнейших мер по снижению последствий изменения климата, а также сокращению углеродного следа в экономике. В случае с Азербайджаном правительство объявило о достижении 30% сокращения к 2030 году, что означает, что к 2030 энергия будет вырабатываться из возобновляемых источников”,- сказал он.

По словам Жукова, АБР очень тесно сотрудничает с правительством Азербайджана в этом вопросе.