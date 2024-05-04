О нас

Жуков: АБР приветствует факт, что Азербайджан будет принимать COP29

Жуков: АБР приветствует факт, что Азербайджан будет принимать COP29 Азиатский банк развития очень рад, что государство-член АБР Азербайджан будет принимать в этом году COP29.
COP29
4 мая 2024 г. 13:57
Жуков: АБР приветствует факт, что Азербайджан будет принимать COP29

Азиатский банк развития очень рад, что государство-член АБР Азербайджан будет принимать в этом году COP29, и обратился к высшему руководству страны, заявляя о своей поддержке.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

"Как мы видели в прошлом году на COP28 в Дубае, избрание председателем COP на самом деле дает принимающей стране большой стимул для принятия дальнейших мер по снижению последствий изменения климата, а также сокращению углеродного следа в экономике. В случае с Азербайджаном правительство объявило о достижении 30% сокращения к 2030 году, что означает, что к 2030 энергия будет вырабатываться из возобновляемых источников”,- сказал он.

По словам Жукова, АБР очень тесно сотрудничает с правительством Азербайджана в этом вопросе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Zhukov: ADB offers Azerbaijan its support in hosting COP29
Версия на азербайджанском языке Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi faktını alqışlayır

Самое важное

Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi