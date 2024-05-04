Исполнительный директор АБР: СOP29 - возможность для плодотворного сотрудничества с Азербайджаном

Во время проведения COP29 в Баку будет много возможностей для плодотворного сотрудничества между Азиатским банком развития и Азербайджаном.

Во время проведения COP29 в Баку будет много возможностей для плодотворного сотрудничества между Азиатским банком развития и Азербайджаном.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report в Тбилиси, заявила исполнительный директор АБР Рэйчел Томпсон по 11 странам, включая Азербайджан.

"Это один из первых случаев за много лет, когда Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата возвращается в развивающуюся страну-члена АБР. Я думаю, что это очень важная встреча. А правительство Азербайджана четко определило финансирование борьбы с изменением климата как действительно важный приоритет",- сказала она.

По словам Томпсон, в АБР также очень привержены борьбе с изменением климата и связанному с этим климатическому финансированию.

"Поэтому я думаю, что у нас будет много возможностей для плодотворного сотрудничества, и, безусловно, мы в АБР с нетерпением ожидаем совместных действий с правительством Азербайджана, чтобы обеспечить успешное проведение COP29",- подытожила исполнительный директор АБР.