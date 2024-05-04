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Руководитель АП: Разработка повестки председательства COP29 находится на завершительном этапе

Руководитель АП: Разработка повестки председательства COP29 находится на завершительном этапе Разработка повестки деятельности председательства COP29 находится на завершительном этапе.
COP29
4 мая 2024 г. 14:59
Руководитель АП: Разработка повестки председательства COP29 находится на завершительном этапе

Разработка повестки деятельности председательства COP29 находится на завершительном этапе.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Администрации президента Азербайджана, председатель оргкомитета COP29 Самир Нуриев на сегодняшнем заседании Оргкомитета.

Он отметил, что официальный интернет-сайт COP29 уже запущен, местные медиа широко освещают процессы, связанные с COP29, также проводится активная работа с иностранными СМИ, в авторитетных международных изданиях публикуются интервью команды COP29.

Нуриев также проинформировал о проделанной в стране работе в связи с "Годом солидарности во имя зеленого мира".

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Версия на азербайджанском языке PA rəhbəri: COP29 Sədrliyinin Fəaliyyət gündəliyinin hazırlanması son mərhələdədir

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