АБР обратился с письмом к президенту Ильхаму Алиеву, выражая готовность в поддержке СОР29

Азиатский банк развития письменно обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, выражая готовность оказания всяческой поддержки в проведении СОР29.

Азиатский банк развития письменно обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, выражая готовность оказания всяческой поддержки в проведении СОР29.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

"АБР написал письмо президенту Ильхаму Алиеву, предлагая поддержку в проведении COP29, и мы уже инициировали техническую помощь для наращивания потенциала правительства для проведения успешных переговоров по COP29",- сказал Жуков.