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АБР обратился с письмом к президенту Ильхаму Алиеву, выражая готовность в поддержке СОР29

АБР обратился с письмом к президенту Ильхаму Алиеву, выражая готовность в поддержке СОР29 Азиатский банк развития письменно обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, выражая готовность оказания всяческой поддержки в проведении СОР29.
COP29
4 мая 2024 г. 14:10
АБР обратился с письмом к президенту Ильхаму Алиеву, выражая готовность в поддержке СОР29

Азиатский банк развития письменно обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, выражая готовность оказания всяческой поддержки в проведении СОР29.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

"АБР написал письмо президенту Ильхаму Алиеву, предлагая поддержку в проведении COP29, и мы уже инициировали техническую помощь для наращивания потенциала правительства для проведения успешных переговоров по COP29",- сказал Жуков.

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Версия на азербайджанском языке Asiya İnkişaf Bankı İlham Əliyevə müraciət edib: COP29-u dəstəkləməyə hazırıq

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