Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) планируется стать площадкой для обсуждения нескольких ключевых вопросов, включая увеличение глобальных амбиций в борьбе с изменением климата, укрепление усилий по адаптаци

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) станет площадкой для обсуждения нескольких ключевых вопросов, включая повышение глобальных амбиций в борьбе с изменением климата, укрепление усилий по адаптации к его последствиям и мобилизацию финансовых ресурсов для поддержки развивающихся стран.

Об этом Report заявил боснийский эксперт, заведующий кафедрой Университета Баня-Луки Драган Комич (Dragan Čomić).

СOP29 также может сделать приоритетными обсуждения по сохранению и восстановлению экосистем (лесов, водно-болотные угодья и мангровые заросли), а также улучшения практики устойчивого управления земельными ресурсами.

По словам эксперта, Конференции ООН по вопросам изменения климата играют ключевую роль, предоставляя платформу для стран со всего мира для обсуждения и принятия решений по борьбе с изменением климата: "Данное мероприятие становится ключевой площадкой для разработки стратегий по сокращению загрязнения, поддержке уязвимых сообществ и поиску путей улучшения текущего экологического состояния".

Драган Комич отмечает, что изменение климата оказывает серьезное воздействие на экономику многих стран, ставя под угрозу большинство отраслей.

"Безусловно, изменение климата оказывает негативное влияние на экономики как отдельных государств, так и всего мира. Большинство, если не все, отрасли испытывают негативные экологические, социальные и, конечно же, экономические последствия. Сельское хозяйство, водопользование, лесное хозяйство, транспорт, энергетика и здравоохранение - вот лишь некоторые из секторов, подверженных риску. В качестве примера приведу засуху 2012 года в Боснии и Герцеговине, которая нанесла ущерб на сумму более 825 млн евро, а наводнения 2014 года - на сумму около 2 млрд евро. Для экономики страны это огромные потери. Когда пропадает урожай, высыхают леса, затопляются города или распространяются болезни - это стоит странам больших денег и требует много времени на устранение последствий. Если мы не возьмем под контроль изменение климата, это может ввергнуть миллионы людей в нищету, разрушив их источники существования", - сказал он.

Эксперт считает, что каждая последующая Конференция Сторон, в том числе COP29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку, должна стать шагом вперед в поддержке разработки и реализации ключевых принципов международных усилий в борьбе с изменением климата, основанных на принципе "общей, но дифференцированной ответственности".

"Полное достижение целей, установленных Парижским соглашением, направленным на усиление глобального ответа на угрозу изменения климата путем сдерживания роста температуры в текущем столетии на уровне ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем и даже достижения целевого показателя в 1,5 градуса Цельсия, является сложной задачей. Если на каждой конференции COP не будут предлагаться новые и инновационные решения, то указанные цели станут труднодостижимыми, что напрямую поставит под угрозу нынешние и будущие поколения", - заключил Д.Комич.