Председатель 73-й сессии ГА ООН: COP29 в Баку поможет достичь четких целей в области финансирования

Ожидается, что на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку будут достигнуты четкие цели в области финансирования.

Ожидается, что на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку будут достигнуты четкие цели в области финансирования.

Об этом Report заявила председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.

По ее словам, предстоящая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН также позволит разработать лучшую стратегию адаптации до 2030 года, к которому глобальные выбросы должны быть сокращены более чем на 40 процентов, а затем достичь "чистого нуля" к 2050 году.

"В случае COP29 есть три вопроса, ответа на которые, я думаю, ожидает мир: это согласование новой цели в области финансирования борьбы с изменением климата, то есть во сколько обойдется переход к "чистому нулю", откуда будут поступать эти средства, какие страны и сообщества больше всего нуждаются в инвестициях, а также как мы собираемся претворить в жизнь Парижское соглашение и раз и навсегда сократить выбросы", - заявила Фернанда Эспиноса.

По ее словам, климат, к сожалению, стал фактором увеличения разрыва в неравенстве между теми, кто имеет доступ к низкоуглеродным технологиям, у кого больше возможностей для адаптации, больше ресурсов, чем у других.

"Но, напротив, климат должен быть уравнителем. Доступ к зеленым технологиям, к устойчивым продовольственным системам должен быть уравнителем. Это то, к чему мы стремимся. И таким образом, эта новая цель в области климатического финансирования имеет решающее значение", - сказала она.

По словам Эспиносы, вторая ключевая цель - обеспечить, чтобы переходный процесс и инвестиции способствовали равенству и борьбе с бедностью. "В-третьих, я думаю, крайне важно удвоить ресурсы на адаптацию и достижение цели по адаптации, которая уже достигла невероятного прогресса на COP28. У каждого есть ожидания. И теперь забота о климате и ответственность за него - это проявление глобальной гражданственности", - сказала она.

Председатель 73-й сессии ГА ООН также отметила, что конференция COP29 должна быть не только финансовой, климатической, но и может внести вклад в мирную повестку. "Мы с нетерпением ждем завершения работы над окончательным мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией", - добавила она.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане 11-22 ноября этого года.