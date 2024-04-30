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В Баку пройдет III саммит международных организаций, посвященный COP29

В Баку пройдет III саммит международных организаций, посвященный COP29 В Баку пройдет III саммит международных организаций, посвященный COP29.
COP29
30 апреля 2024 г. 16:49
В Баку пройдет III саммит международных организаций, посвященный COP29

В Баку пройдет III саммит международных организаций, посвященный COP29.

Как сообщает Report, мероприятие, которое пройдет в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога, будет посвящено теме "Устойчивый путь к зеленому будущему: совместные действия на COP29 и в последующий период".

На открытии III саммита выступят министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев и главный переговорщик Ялчин Рафиев.

В программе предусмотрены выступления руководителей и представителей международных организаций, участвующих в форуме.

Отметим, что VI Всемирный форум межкультурного диалога пройдет в Баку с 1 по 3 мая при организационной поддержке Министерства культуры, Альянса цивилизаций ООН, ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организации ООН.

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Версия на английском языке Baku to host 3rd summit of int’l organizations dedicated to COP29
Версия на азербайджанском языке Bakıda COP29-a həsr olunan Beynəlxalq Təşkilatların III Zirvə görüşü keçiriləcək 

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