В Баку на матч с Северной Ирландией приедет 300 болельщиков

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сборная Северной Ирландии по футболу на отборочный групповой матч к чемпионату мира 2018 года со сборной Азербайджана привезет 300 болельщиков. Как передает Report со ссылкой на официальный сайт футбольной ассоциации Северной Ирландии, фанаты команды-соперника будут размещены в 27-28 секторах Республиканского стадиона им. Тофика Бахрамова.

В подготовленном для болельщиков путеводителе отражены данные о путешествии, безопасности и в целом советы о Баку. Перенос мачта, запланированного сначала на стадионе Bakcell Arena, поближе к центру - на республиканский стадион расценено положительно. В путеводителе описаны станции метро Баку, близость арены для поездок к Площади фонтанов на метро и такси, а также обращение главного тренера команды-соперника Майкла О`Нила и руководителя группы болельщиков Гари Макаллистера к фанатам. О`Нил отметил важность встречи, а Макаллистер – быть внимательными к своему поведению, особенно в местах города, не считающихся туристическими центрами, связываться в случае необходимости с посольством Великобритании в Баку.

Отметим, что встреча Азербайджан - Северная Ирландия начнется 10 июня в 20:00.