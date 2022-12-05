Пеле будет смотреть матч Бразилии из больницы

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле, который госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, рассказал, что собирается посмотреть предстоящий матч с Южной Кореей в рамках 1/8 финала чемпионата мира из больницы.

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле, который госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, рассказал, что собирается посмотреть предстоящий матч с Южной Кореей в рамках 1/8 финала чемпионата мира из больницы.

Как сообщает Report , об этом Пеле написал на своей странице в соцсети.

"В 1958 году я шёл по улицам, думая о том, чтобы выполнить обещание, данное отцу. Я знаю, что сегодня многие дали подобные обещания. А кто-то сегодня продолжит путь к своей первой победе на чемпионате мира.

Я буду смотреть игру из больницы и буду очень болеть за каждого из вас. Удачи!" - написал он, приложив архивную фотографию.

Ранее сообщалось, что футболист переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.