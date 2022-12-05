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Пеле будет смотреть матч Бразилии из больницы

Пеле будет смотреть матч Бразилии из больницы Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле, который госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, рассказал, что собирается посмотреть предстоящий матч с Южной Кореей в рамках 1/8 финала чемпионата мира из больницы.
Чемпионат мира - 2022
5 декабря 2022 г. 22:46
Пеле будет смотреть матч Бразилии из больницы

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле, который госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, рассказал, что собирается посмотреть предстоящий матч с Южной Кореей в рамках 1/8 финала чемпионата мира из больницы.

Как сообщает Report, об этом Пеле написал на своей странице в соцсети.

"В 1958 году я шёл по улицам, думая о том, чтобы выполнить обещание, данное отцу. Я знаю, что сегодня многие дали подобные обещания. А кто-то сегодня продолжит путь к своей первой победе на чемпионате мира.

Я буду смотреть игру из больницы и буду очень болеть за каждого из вас. Удачи!" - написал он, приложив архивную фотографию.

Ранее сообщалось, что футболист переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Pele Braziliya millisinin oyununu xəstəxanada izləyəcək

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