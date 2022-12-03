СМИ: Состояние Пеле ухудшилось

Легендарный бразильский футболист Пеле переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

Легендарный бразильский футболист Пеле переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

Как передает Report , об этом пишет Daily Mail.

Задачей паллиативной помощи является предотвращение и облегчение страданий пациентов, столкнувшихся с опасным для жизни или неизлечимым заболеванием.

Трехкратный чемпион мира был госпитализирован в прошлый вторник из-за отека и сердечной недостаточности. В четверг клиника выступила с заявлением о том, что экс-футболист находится в стабильном состоянии. Дочь Пеле Кели также заявила, что жизни ее отца ничего не угрожает.

Перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Бразилии и Камеруна болельщики провели акцию в поддержку Пеле.

Бразилец является лучшим игроком ХХ века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру он забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде.