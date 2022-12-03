О нас

СМИ: Состояние Пеле ухудшилось

СМИ: Состояние Пеле ухудшилось Легендарный бразильский футболист Пеле переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.
Футбол
3 декабря 2022 г. 18:40
СМИ: Состояние Пеле ухудшилось

Легендарный бразильский футболист Пеле переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

Задачей паллиативной помощи является предотвращение и облегчение страданий пациентов, столкнувшихся с опасным для жизни или неизлечимым заболеванием.

Трехкратный чемпион мира был госпитализирован в прошлый вторник из-за отека и сердечной недостаточности. В четверг клиника выступила с заявлением о том, что экс-футболист находится в стабильном состоянии. Дочь Пеле Кели также заявила, что жизни ее отца ничего не угрожает.

Перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Бразилии и Камеруна болельщики провели акцию в поддержку Пеле.

Бразилец является лучшим игроком ХХ века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру он забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Pelenin vəziyyəti pisləşib

Другие новости из категории

Габала” одержала уверенную победу в матче с Сабаилом
"Габала” одержала уверенную победу в матче с "Сабаилом"
3 декабря 2022 г. 16:57
Нигерийский футболист Кяпяз: У нас нет иного пути, кроме победы
Нигерийский футболист "Кяпяз": "У нас нет иного пути, кроме победы"
3 декабря 2022 г. 16:09
Сербия не смогла выйти из группы на всех своих четырех чемпионатах мира
Сербия не смогла выйти из группы на всех своих четырех чемпионатах мира
3 декабря 2022 г. 05:22
Стал известен диагноз Пеле
Стал известен диагноз Пеле
3 декабря 2022 г. 04:23
ЧМ-2022: Южная Корея вышла в плей-офф
ЧМ-2022: Южная Корея вышла в плей-офф
2 декабря 2022 г. 21:06
Депутат Европарламента: Карабах - хорошо организованный клуб с большим потенциалом
Депутат Европарламента: "Карабах" - хорошо организованный клуб с большим потенциалом
2 декабря 2022 г. 15:38
Карабах и Нефтчи заинтересовались игроком Зенита
"Карабах" и "Нефтчи" заинтересовались игроком "Зенита"
2 декабря 2022 г. 09:39
ФИФА оштрафовала сборную Сенегала
ФИФА оштрафовала сборную Сенегала
2 декабря 2022 г. 08:56
Сегодня состоится азербайджанское дерби
Сегодня состоится азербайджанское дерби
2 декабря 2022 г. 07:32
Легендарный футболист Пеле высказался о своей госпитализации
Легендарный футболист Пеле высказался о своей госпитализации
2 декабря 2022 г. 07:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi