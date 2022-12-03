ЧМ-2022: Начался матч 1/8 финала между Аргентиной и Австралией

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Австралии, которые встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

В рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре начался матч между сборными Аргентины и Австралии.

Как передает Report , стартовый свисток прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.

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Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Австралии, которые встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report , с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

Аргентина: 23. Эмилиано Мартинес, 26. Молина Науэль, 13. Кристиан Ромеро, 19. Николас Отаменди, 8. Маркос Акунья, 20. Алексис Макаллистер, 7. Родриго Де Поль, 24. Энцо Фернандес, 17. Папу Гомес, 10. Лионель Месси, 9. Хулиан Альварес.

Австралия: 1. Мэтью Райан, 19. Гарри Суттар, 4. Кай Роулз, 16. Азиз Бехич, 2. Милош Дегенек, 13. Аарон Муй, 22. Джексон Ирвин, 26. Киану Бэкус, 7. Мэтью Леки, 15. Митчелл Герцог, 14 лет. Райли МакГри

Отметим, что матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.