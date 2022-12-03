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Месси проводит 1000-й матч в карьере

Месси проводит 1000-й матч в карьере Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре против команды Австралии станет для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси 1000-м в карьере.
Футбол
3 декабря 2022 г. 23:15
Месси проводит 1000-й матч в карьере

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре против команды Австралии станет для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси 1000-м в карьере.

Об этом Report сообщает со ссылкой на статистический портал Opta.

Месси вышел на поле в стартовом составе аргентинцев. На данный момент на его счету 788 голов и 338 результативных передач.

Большую часть карьеры 35-летний футболист провел в "Барселоне". В августе 2021 года нападающий перешел в "ПСЖ". По информации СМИ, по окончании чемпионата мира в Катаре Месси должен принять решение относительно своей будущей карьеры.

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