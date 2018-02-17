В Университете ADA организован менторский тренинг по бизнес-среде - ФОТО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Ментор по продажам и маркетингу, член правления Baku Business Factory Джавид Мовсумов провел тренинг в Азербайджанской Дипломатической Академии.

Как сообщает Report, Джавид Мовсумов подробно проинформировал студентов относительно тем "Бизнес и управление проектами", "Бизнес-этика", "Организация корпоративных встреч".

Тренинг с большим интересом был встречен студентами Университета ADA, которые хотели бы начать бизнес.

Ментор Джавид Мовсумов дал студентам рекомендации, ответил на интересующие их вопросы.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года.

Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для динамичной реализации и устойчивого развития данных проектов.