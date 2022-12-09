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В Баку пройдет международная конференция ECOM Azerbaijan 2022

В Баку пройдет международная конференция ECOM Azerbaijan 2022 16 декабря в Баку состоится первая международная конференция по электронной торговле ECOM Azerbaijan 2022.
Бизнес
9 декабря 2022 г. 11:22
В Баку пройдет международная конференция ECOM Azerbaijan 2022

16 декабря в Баку состоится первая международная конференция по электронной торговле ECOM Azerbaijan 2022.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно информации, в конференции примут участие наиболее влиятельные компании Турции и Азербайджана, работающие в сфере электронной коммерции и цифрового маркетинга. Мероприятие пройдет при организации одного из ведущих банков Азербайджана и известной торговой платформы Турции Trendyol. Организационную поддержку мероприятию окажет портал Azexport.

На панельных дискуссиях более 10 отечественных и зарубежных спикеров обсудят будущее инновационных платежных систем в электронной коммерции в Азербайджане. Такжена мероприятии будут обсуждаться такие темы как “Тенденции мировой электронной торговли и советы для успеха”, “Концепция персонального маркетинга”, "Основные факторы дохода в электронной коммерции" и пр.

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Версия на азербайджанском языке Фото“ECOM Azerbaijan 2022” adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

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