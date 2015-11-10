​В Азербайджане 87-89% рекламного бизнеса приходится на теневую экономику

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "В сфере рекламы, как и во многих областях экономики, существует неофициальная деятельность". Как сообщает Report, об этом сказал член комитета по экономической политике Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

По его словам, именно из-за теневой экономики поступления в госбюджет из этой сферы ниже реального потенциала в 8-9 раз: "По информации Государственного комитета статистики, поступления из рекламного рынка в госбюджет составляют примерно 50 млн. манатов. В сфере рекламы, как и во многих областях, правит теневая экономика. Наши исследования показывают, что в реальности эта цифра может быть равна 400-450 млн. манатов".

По словам В.Ахмедова, при подготовке законопроекта "О рекламе" основное внимание уделялось вопросу языка и социальной направленности реклам: "При подготовке законопроекта мы поставили требование перед телевидением и радио о том, чтобы они выделяли время социальным рекламам в как минимум 8% своих программ".