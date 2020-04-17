USACC обсудит влияние пандемии на экономику Азербайджана

30 апреля в 17:00 по бакинскому времени состоится онлайн-конференция на тему "Экономика Азербайджана в период глобальной пандемии, реформ и пост-пандемии".

Как сообщает Report, конференция будет организована Азербайджанским центром культуры при Торговой палате США-Азербайджан (USACC).

В веб-конференции примут участие заместитель министра экономики Азербайджана Ровшан Наджафов, руководитель Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций Юсиф Абдуллаев и заместитель председателя правления KOBİA Руфат Атакишиев.

На мероприятии будет обсуждаться влияние пандемии на экономику Азербайджана, принятые правительством страны шаги для смягчения этих последствий, и другие связанные с этим вопросы.