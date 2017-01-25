Temiz Seher объявил тендер

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ ОАО Temiz Seher объявляет открытый тендер на закупку работ по экологическому мониторингу и проведению лабораторных анализов на Балаханинском полигоне по утилизации бытовых отходов и озере Беюкшор. Как сообщает Report со ссылкой на газету "Республика", тендер проводится по одному лоту.

Взнос за участие в тендере составляет 200 манатов.

Претендентам следует предъявить необходимые документы не позднее 28 февраля, а тендерное предложение и банковскую гарантию – не позднее 17:00 9 марта в офис Temiz Seher по адресу г. Баку, Ходжалинский проспект, 55.

Предложения будут рассматриваться 10 марта в 17:00 по указанному адресу.