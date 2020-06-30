США ужесточили экспорт в ряд стран

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России, Китая и Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее извещение было размещено в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства - еще в апреле, решение вступило в силу через 60 дней после публикации.

Правительство США ввело два правила ограничения. Первое связано с отменой исключений для американских экспортеров товаров без лицензии, предназначенных для гражданских потребителей. К таким товарам относятся подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы и другое.

С 29 июня экспортеры будут вынуждены получать лицензию на поставку подобных товаров. Изменения также коснутся Армении, Украины, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Ирака. Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США ввело такие меры из–за того, что некоторые страны получают товары не для гражданских, а для военных отраслей.

Второе ограничение также связано с военной отраслью и направлено на сдерживание поставок товаров этой сферы. Теперь к военному сектору будут относиться любое лицо или организация, чьи действия или функции предназначены для поддержки военного использования товара.

"Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американское экспортное регулирование и подорвать американские интересы в целом, так что мы будем оставаться бдительными, чтобы убедиться в том, что технологии США не попадают не в те руки", - утверждает министр торговли Уилбур Росс, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Документ также отдельно ужесточает требования для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Китай. Усиленное внимание "к оценке конечных пользователей в КНР", по версии ведомства, требуется из-за "повсеместного слияния гражданского и военного секторов в Китае". Утверждается, что решение было принято с целью "поддержки национальной безопасности и задач внешней политики Соединенных Штатов".

В документе отмечается, что в отношении России и Венесуэлы аналогичные требования были введены в 2014 году. Как указывает пресс-служба Министерства торговли США, изменения, касающиеся КНР, внесены для того, чтобы "распространить ограничения на конечных военных пользователей во всех трех странах". До сих пор американские компании могли поставлять различные категории товаров военным структурам Китая, если эти материалы не предназначались для использования в военных целях. Теперь и в этом случае им придется получать специальные лицензии.