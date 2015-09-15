​Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 11%

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года в Азербайджане потребителям было продано товаров на сумму 15,9 млрд. манатов, что на 11,3% больше аналогичного периода 2014 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, продовольственные товары, напитки и табачные изделия составили 49,9%, непродовольственные товары - 50,1% от общего объема реализованной потребительской продукции.

За отчетный период объемы электронной розничной торговли выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,2 млн. манатов. Население приобрело в режиме онлайн 92,7% потребительских товаров в торговых сетях юридических лиц, 7,3% - индивидуальных предпринимателей, 96,5% оборота рынка электронной торговли составили непродовольственные товары.

За январь-август текущего года объем услуг объектов общественного питания вырос на 16,7%, составив 644,9 млн. манатов, из них 276,5 млн. манатов приходятся на юридических лиц, 368,4 млн. манатов - на индивидуальных предпринимателей.