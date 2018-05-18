Посол: Туркменистан заинтересован в расширении связей между портами Алят и Туркменбаши

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Министр экономики Шахин Мустафаев встретился с послом Туркменистана в Азербайджане Меканом Ишангулыевым.

Как сообщили Report в министерстве экономики, в ходе встречи министр экономики Шахин Мустафаев подчеркнул значимость в расширении связей визита президента Туркменистана в Азербайджан в 2017 году и подписанных во время визита документов, в том числе декларацию о стратегическом партнерстве.

Он отметил широкие возможности сотрудничества в сфере транзита, ИКТ, туризма и пр.

По его словам, подписание соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и других экономических документов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию экономических отношений. Подчеркнув открытие международного морского порта в Туркменбаши, министр экономики отметил перспективы расширения сотрудничества в области транспорта и транзита. Отмечено, что недавно в Аляте был введен в эксплуатацию Международный морской торговый порт. Созданная в Азербайджане благоприятная инфраструктура, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, портов Алята и Туркменбаши открывает большие возможности для расширения сотрудничества в области транспорта.

Посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулыев поделился мнением по поводу направлений торгово-экономического сотрудничества между странами. Он отметил, что Туркменистан заинтересован в расширении связей между портами Алят и Туркменбаши.

На встрече обсуждалось текущее состояние экономических отношений между странами, перспективы расширения сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.