Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 8 раз

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В 2017 году, с учетом задекларированных в таможенных органах объемов экспортной нефти и газа, Азербайджан осуществил торговые операции с партнерами из 187 стран на 22 593 632 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на долю операций экспорта пришлось 13 811 624 тыс. долларов или 61,13%, импорта - 8 782 008 тыс. долларов или 38,87%. В результате сложилось положительное торговое сальдо в размере 5 029 617 тыс. долларов.

Отметим, что в 2016 году внешнеторговый оборот составил 17 675 727 тыс. долларов, в том числе экспорт - 9 143 280 тыс. долларов, импорт - 8 532 448 тыс. долларов. Положительное сальдо товарооборота составило 610 832 тыс. долларов.

Таким образом, в 2017 году внешнеторговый оборот увеличился на 27,8%, экспорт - 51,1%, импорт - 2,9%. Положительное сальдо увеличилось в 8 раз.

За этот период в страну импортировано 7 429 наименований, экспортировано 3 179 наименований товаров.