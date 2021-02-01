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Назван объем инвестиций Coca Cola в Азербайджане

Назван объем инвестиций Coca Cola в Азербайджане На предприятии планируется создать около 100 новых рабочих мест, что будет способствовать дальнейшему росту занятости в регионе
Бизнес
1 февраля 2021 г. 17:19
Назван объем инвестиций Coca Cola в Азербайджане

Согласно инвестиционному плану местного представительства американской компании Coca Cola - ООО Azerbaijan Coca - Cola Bottlers, предусматривающему инвестиции в размере более 30 млн долларов США, в Исмаиллинском, Огузском или Габалинском районах будет построен новый завод, отвечающий международным стандартам качества и безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На предприятии планируется создать около 100 новых рабочих мест, что будет способствовать дальнейшему росту занятости в регионе.

Coca-Cola, действующая в Азербайджане с 1996 года, является одним из крупнейших иностранных инвесторов в ненефтяном секторе нашей страны. До сих пор Azerbaijan Coca - Cola Bottlers, насчитывающая свыше 400 сотрудников, инвестировала в экономику страны более 200 млн долларов США и выплатила в государственный бюджет налоги на сумму свыше 300 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Coca Cola”nın Azərbaycanda investisiya qoyuluşu və vergi ödənişi açıqlanıb

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