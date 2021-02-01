Назван объем инвестиций Coca Cola в Азербайджане

На предприятии планируется создать около 100 новых рабочих мест, что будет способствовать дальнейшему росту занятости в регионе

Согласно инвестиционному плану местного представительства американской компании Coca Cola - ООО Azerbaijan Coca - Cola Bottlers, предусматривающему инвестиции в размере более 30 млн долларов США, в Исмаиллинском, Огузском или Габалинском районах будет построен новый завод, отвечающий международным стандартам качества и безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На предприятии планируется создать около 100 новых рабочих мест, что будет способствовать дальнейшему росту занятости в регионе.

Coca-Cola, действующая в Азербайджане с 1996 года, является одним из крупнейших иностранных инвесторов в ненефтяном секторе нашей страны. До сих пор Azerbaijan Coca - Cola Bottlers, насчитывающая свыше 400 сотрудников, инвестировала в экономику страны более 200 млн долларов США и выплатила в государственный бюджет налоги на сумму свыше 300 млн манатов.