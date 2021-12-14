Натия Турнава: В Грузии более 1000 компаний с азербайджанскими и турецкими инвестициями

Нам необходимо сделать наши региональные рынки более привлекательными.

Нам необходимо сделать наши региональные рынки более привлекательными.

Как сообщает Report, об этом на азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме в Баку заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, между тремя странами существуют широкие экономические связи: "Во всех трех странах между бизнесом и правительством налажены очень хорошие отношения. Мы предприняли ряд шагов, чтобы уменьшить влияние пандемии COVID-19 на бизнес. Эти шаги в основном включают отсрочку взимания некоторых налогов, поддержку совместных бизнес-проектов, создание новых финансовых, кредитных и ипотечных возможностей, а также предоставление определенных льгот для таких отраслей, как туризм и т.п. Именно благодаря этим шагам мы достигли двузначных показателей развития в 2021 году. Насколько мне известно, Азербайджан и Турция предприняли аналогичные шаги. Исходя из цифр последних 10 месяцев, могу сказать, что Турция является 1-м, а Азербайджан 4-м крупнейшим торговым партнером Грузии. В настоящее время в Грузии действуют более 1 000 компаний с азербайджанскими и турецкими инвестициями".

Грузинский министр призвала бизнесменов инвестировать в свою страну: "В Грузии существует экономическая стабильность, и об этом говорим не только мы сами, но и 3 крупнейших рейтинговых агентства. Также отмечу, что мы ожидаем самого высокого показателя развития за последние 5 лет, который по прогнозам в этом и следующем году составит 6%. В рейтинге Всемирного банка Doing Business наша страна занимает 7-е место, что говорит о созданных для бизнесменов прекрасных условиях. Мы предоставляем инвесторам земельные участки по символической цене, у нас также есть грантовые программы для иностранных инвесторов".