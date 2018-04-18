На регионы приходится 75% льготных кредитов НФПП

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "75% льготных кредитов, выданных Национальным фондом поддержки предпринимательства (НФПП), приходится на долю регионов, 25% - Баку".

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев.

По его словам, 71% проектов, финансируемых фондом, направлены на развитие аграрного сектора, 29% - на развитие промышленности и других секторов. Удельный вес малых и средних кредитов составляют 93% от общего объема кредитов.