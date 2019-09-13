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Министр: Теневая экономика мешает привлечению иностранных инвестиций в Азербайджан

Министр: Теневая экономика мешает привлечению иностранных инвестиций
© Report/ Firi Salim

Теневая экономика препятствует приходу иностранных инвесторов в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил министр налогов Микаил Джаббаров на конференции "Борьба с теневой экономикой как важный фактор экономического развития" в Баку.

По его словам, Министерство налогов прилагает усилия для сокращения объема теневой экономики в этом году: "Немало людей скрывают свои доходы. Иногда они делают громкие заявления. Однако все равны перед законом. Это является обязательным условием как для местных, так и для иностранных инвесторов. Теневая экономика является одним из трех основных факторов, препятствующих приходу иностранных инвесторов в Азербайджан".

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