Министр: Теневая экономика мешает привлечению иностранных инвестиций в Азербайджан

Теневая экономика препятствует приходу иностранных инвесторов в Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом заявил министр налогов Микаил Джаббаров на конференции "Борьба с теневой экономикой как важный фактор экономического развития" в Баку.
По его словам, Министерство налогов прилагает усилия для сокращения объема теневой экономики в этом году: "Немало людей скрывают свои доходы. Иногда они делают громкие заявления. Однако все равны перед законом. Это является обязательным условием как для местных, так и для иностранных инвесторов. Теневая экономика является одним из трех основных факторов, препятствующих приходу иностранных инвесторов в Азербайджан".
Tural İbadlıАвтор новости