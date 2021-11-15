Министр экономики: После войны в регионе возникли новые возможности

Освобождение территорий Азербайджана ознаменовало собой начало нового этапа для нашей страны.

Освобождение территорий Азербайджана ознаменовало собой начало нового этапа для нашей страны.

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на проходящем сегодня в Баку 25-м Международном бизнес-форуме (International Business Forum – IBF).

"Хотя с момента завершения Карабахской войны минул год, однако сейчас уже стремительно реализуются инфраструктурные проекты. После войны в регионе возникли новые реалии, появились возможности для реализации стратегических проектов. Уже принято решение о создании промышленного парка в Агдаме, "Экономической зоны долины Араз" в Джебраиле. Эти регионы создадут условия для осуществления важных проектов, направленных на реализацию экономических возможностей региона ", - отметил он.

Министр добавил, что проводимый с 1995 года и принимаемый сегодня в Азербайджане IBF является важной платформой для представления инвестиционных возможностей нашей страны.