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Министр экономики: После войны в регионе возникли новые возможности

Министр экономики: После войны в регионе возникли новые возможности Освобождение территорий Азербайджана ознаменовало собой начало нового этапа для нашей страны.
Бизнес
15 ноября 2021 г. 11:43
Министр экономики: После войны в регионе возникли новые возможности

Освобождение территорий Азербайджана ознаменовало собой начало нового этапа для нашей страны.

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на проходящем сегодня в Баку 25-м Международном бизнес-форуме (International Business Forum – IBF).

"Хотя с момента завершения Карабахской войны минул год, однако сейчас уже стремительно реализуются инфраструктурные проекты. После войны в регионе возникли новые реалии, появились возможности для реализации стратегических проектов. Уже принято решение о создании промышленного парка в Агдаме, "Экономической зоны долины Араз" в Джебраиле. Эти регионы создадут условия для осуществления важных проектов, направленных на реализацию экономических возможностей региона ", - отметил он.

Министр добавил, что проводимый с 1995 года и принимаемый сегодня в Азербайджане IBF является важной платформой для представления инвестиционных возможностей нашей страны.

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Версия на английском языке Minister: "New opportunities have emerged in the region"
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: “Bölgədə yeni imkanlar yaranıb”

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