Министр экономики: После войны в регионе возникли новые возможности

Освобождение территорий Азербайджана ознаменовало собой начало нового этапа для нашей страны.
Как передает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на проходящем сегодня в Баку 25-м Международном бизнес-форуме (International Business Forum – IBF).
"Хотя с момента завершения Карабахской войны минул год, однако сейчас уже стремительно реализуются инфраструктурные проекты. После войны в регионе возникли новые реалии, появились возможности для реализации стратегических проектов. Уже принято решение о создании промышленного парка в Агдаме, "Экономической зоны долины Араз" в Джебраиле. Эти регионы создадут условия для осуществления важных проектов, направленных на реализацию экономических возможностей региона ", - отметил он.
Министр добавил, что проводимый с 1995 года и принимаемый сегодня в Азербайджане IBF является важной платформой для представления инвестиционных возможностей нашей страны.